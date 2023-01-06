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США вперше дадуть Україні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням - ЗМІ

Євген КізіловП'ятниця, 6 січня 2023, 10:20
США вперше дадуть Україні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням - ЗМІ
ракета Sea Sparrow, фото Getty Images

Сполучені Штати вперше нададуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.

Джерело: американське видання Politico

Деталі: Ракети входять у новий пакет військової допомоги від США.

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Повідомляється, що такими ракетами можна стріляти з моря або суші для перехоплення крилатих ракет чи літаків.

Кілька джерел Politico розповіли, що українські військові збираються запускати ракети Sea Sparrow із ЗРК "Бук", які лишилися в Україні ще з радянських часів.

За інформацією видання, до цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземну версію ракет Sea Sparrow, в той час як США і союзники використовують корабельний варіант.

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Нагадаємо: США нададуть Україні новий пакет допомоги, який включатиме 50 БМП Bradley.

Теми: СШАУкраїназброя
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