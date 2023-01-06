Франциск привітав з Різдвом православних: закликав до конкретних кроків заради миру в Україні

6 січня Папа Римський Франциск привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів та закликав до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні.

Джерело: "Vatican News" з посиланням на промову Франциска після проказування молитви "Ангел Господній"

Пряма мова Франциска: "Особливим чином скеровую це вітання до братів і сестер багатостраждального українського народу. Нехай же народження Спасителя вселить розраду, вселить надію, надихне конкретні кроки, які зможуть нарешті привести до припинення боїв і до миру. Молімося багато за Україну і за мир".

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