Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її швидкого кінця
Неділя, 18 грудня 2022, 11:14
Папа Римський Франциск назвав війну в Україні глобальною і не вірить, що вона закінчиться в найближчій перспективі.
Джерело: Папа Римський в інтерв'ю іспанській газеті АВС
Пряма мова: "Я не бачу кінця в найближчій перспективі, тому що це глобальна війна. Давайте не будемо забувати про це. Є багато рук, які помішують котел війни. Це глобально.
Я думаю, що війна починається тоді, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати і продавати. На карту поставлено дуже багато чого".
Деталі: За словами Папи Франциска, Ватикан робить усе, що може, але "вони не слухають".
"Те, що відбувається в Україні, жахає. Там так багато жорстокості. Це справді дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати", - додав він.