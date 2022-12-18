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Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її швидкого кінця

Катерина ТищенкоНеділя, 18 грудня 2022, 10:14
Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її швидкого кінця
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск назвав війну в Україні глобальною і не вірить, що вона закінчиться в найближчій перспективі.

Джерело: Папа Римський в інтерв'ю іспанській газеті АВС

Пряма мова: "Я не бачу кінця в найближчій перспективі, тому що це глобальна війна. Давайте не будемо забувати про це. Є багато рук, які помішують котел війни. Це глобально.

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Я думаю, що війна починається тоді, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати і продавати. На карту поставлено дуже багато чого".

Деталі: За словами Папи Франциска, Ватикан робить усе, що може, але "вони не слухають".

"Те, що відбувається в Україні, жахає. Там так багато жорстокості. Це справді дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати", - додав він.

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Теми: Папа Римськийвійна
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