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Георгіївські стрічки та печатки з орлами: ДБР обшукало маєток колаборанта Сальда

Олександр ШумілінП'ятниця, 6 січня 2023, 15:47
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у маєтку головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальда.

Джерела: повідомлення ДБР

Дослівно: "У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів".

Деталі: Також у ДБР наголосили, що у бібліотеці Сальда знайшли книги "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великия Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", а також багато радянської геральдики, нагород і георгіївських стрічок.

Передісторія: У вересні Служба безпеки України повідомила Сальда про підозру у державній зраді і колабораційній діяльності.

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Теми: колабораціяобшуки
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