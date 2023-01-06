Георгіївські стрічки та печатки з орлами: ДБР обшукало маєток колаборанта Сальда

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у маєтку головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальда.

Джерела: повідомлення ДБР

Дослівно: "У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

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Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів".

Деталі: Також у ДБР наголосили, що у бібліотеці Сальда знайшли книги "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великия Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", а також багато радянської геральдики, нагород і георгіївських стрічок.

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Передісторія: У вересні Служба безпеки України повідомила Сальда про підозру у державній зраді і колабораційній діяльності.