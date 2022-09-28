СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторів псевдореферендуму РФ

Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму Росії на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Так, на Донеччині заочно підозру в колабораційній діяльності від спецслужби отримали:

Денис Пушилін, "голова "ДНР";

Володимир Бідьовка, "голова народної ради "ДНР";

Радомська Олена, "секретар цвк "ДНР"".

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

Євген Балицький, "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області";

Галина Данильченко, "виконуюча обов’язки мера" Мелітополя;

Олександр Сауленко, "голова військово-цивільної адміністрації Бердянська";

Галина Катющенко, "голова центральної виборчої комісії" Запорізької області";

Андрій Сігута, "голова військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району".

Максим Зубарев, "голова Якимівської громади Мелітопольського району".

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

Володимир Сальдо, "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;

Кирил Стремоусов, "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;

Марина Захарова, "голова центральної виборчої комісії" Херсонської області;

Ольга Кулик, "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району";

Тамара Мірошниченко, "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району";

Олена Саяхова, "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району";

Людмила Козлова, "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району".

Зокрема, встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань РФ і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:

створили територіальні дільниці для псевдоголосування;

сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;

інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення "референдуму";

склали попередні списки учасників "плебісциту";

розробили та затвердили форму й текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій;

забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо.

Дослівно: "Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України".