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До Білорусі прибули ще 15 вагонів з солдатами Росії – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 січня 2023, 20:17
БІЛОРУСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО GETTY IMAGES

В ніч проти 6 січня до Білорусі у 15 вагонах прибули близько 800 солдатів Росії, крім того, за останню добу РФ відправила ще три ешелони з технікою та особовим складом до Білорусі. 

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн

Деталі: За інформацією джерел моніторингової групи, о 02:10 за мінським часом через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі прослідував ешелон із 15-ма пасажирськими вагонами. Ешелон міг прибути в Оршу або Вітебськ. У вагонах їхали близько 800 людей особового складу Збройних сил РФ. Після зупинки у Вітебській області ешелон міг продовжити рух у Брестську область, наприклад, у район Барановичів. 

 

Крім того, за останню добу до Барановичів прибули три ешелони Росії.

Джерела моніторингової групи стверджують, що о 07:30 на залізничну станцію Полонка у Барановському районі Брестської області прибув ешелон, у якому перебувало близько 30 вагонів-платформ із колісною технікою, 4 криті вагони і 2 пасажирські вагони з особовим складом. Серед техніки помічені: Урали, КамАЗи, БТРи, бензовози.

Цей ешелон виїхав ще 3 січня із залізничної станції у Воронезькій області Росії, яка розташована в прикордонні з Луганською областю України. 

 

Крім цього, також відомо, що у п’ятницю вранці на залізничну станцію Слонім у Гродненській області  прибув ще один ешелон із технікою ЗС РФ, у складі було близько 27 вагонів-платформ із колісною і гусеничною технікою. 

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Також був помічений ешелон, який прибув у Барановичі. Серед техніки було помічено: близько 43-х одиниць КамАЗів і Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На багатьох вантажівках присутній розпізнавальний символ "Z". 

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Теми: БілорусьРосіявійна
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