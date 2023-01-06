Росія перекинула в Білорусь ще 50 одиниць військової техніки

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що в країну прибув ще один ешелон із військовослужбовцями та військовою технікою Росії.

Джерело: Міноборони Білорусі, Беларускі Гаюн у Telegram

Дослівно Міноборони РБ: "Ще один ешелон із військовослужбовцями та військовою технікою, що входять до складу РУВ (регіонального угруповання військ – ред.), прибув до Республіки Білорусь. У ці хвилини проводиться розвантаження ешелону".

Реклама:

Фото міноборони РБ

Деталі: Міноборони РБ також процитувало начальника зв'язку дивізії ЗС РФ (прізвище не вказано – ред.) про те, що військові, які прибули, "у разі виникнення загрози, готові виконувати завдання за призначенням".

Фото міноборони РБ

Беларускі Гаюн зазначає, що на багатьох російських вантажівках, які прибули в РБ, присутній розпізнавальний символ "Z".

Фото Беларускі Гаюн

За його даними, в ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів і Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. Беларускі Гаюн зазначив, що на одній із машин номери з 44-м регіоном РФ (Західний військовий округ – ред.)

ВІДЕО ДНЯ

Фото Беларускі гаюн

Повідомляють, що 5 січня ешелон із цією технікою через Мінськ і Фаніполь прибув у Барановичі.

На фото, оприлюднених Міноборони РБ, видно військову техніку на станції Палонка, що у 25 км від Барановичів.

Фото міноборони РБ

Що було раніше: 6 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на 230-й загальновійськовий полігон Обуз-Лісновський, де розміщена російська частина зі спільного регіонального угруповання військ РФ і Білорусі.

Передісторія: