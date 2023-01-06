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Росія перекинула в Білорусь ще 50 одиниць військової техніки

Ірина БалачукП'ятниця, 6 січня 2023, 12:33
Фото з Telegram Міноборони РБ

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що в країну прибув ще один ешелон із військовослужбовцями та військовою технікою Росії.

Джерело: Міноборони Білорусі, Беларускі Гаюн у Telegram

Дослівно Міноборони РБ: "Ще один ешелон із військовослужбовцями та військовою технікою, що входять до складу РУВ (регіонального угруповання військ – ред.), прибув до Республіки Білорусь. У ці хвилини проводиться розвантаження ешелону". 

 
Фото міноборони РБ

Деталі: Міноборони РБ також процитувало начальника зв'язку дивізії ЗС РФ (прізвище не вказано – ред.) про те, що військові, які прибули, "у разі виникнення загрози, готові виконувати завдання за призначенням". 

 
Фото міноборони РБ

Беларускі Гаюн зазначає, що на багатьох російських вантажівках, які прибули в РБ, присутній розпізнавальний символ "Z".   

 
Фото Беларускі Гаюн 

За його даними, в ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів і Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. Беларускі Гаюн зазначив, що на одній із машин номери з 44-м регіоном РФ (Західний військовий округ – ред.)    

 
Фото Беларускі гаюн 

Повідомляють, що 5 січня ешелон із цією технікою через Мінськ і Фаніполь прибув у Барановичі. 

ВІДЕО ДНЯ

На фото, оприлюднених Міноборони РБ, видно військову техніку на станції Палонка, що у 25 км від Барановичів. 

 
Фото міноборони РБ

Що було раніше: 6 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на 230-й загальновійськовий полігон Обуз-Лісновський, де розміщена російська частина зі спільного регіонального угруповання військ РФ і Білорусі.

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Теми: РосіяБілорусьармія
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