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Росія планує після зимових свят мобілізувати пів мільйона людей - розвідка

"Українська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 22:07
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ

Росія планує мобілізувати у січні-лютому ще 500 тисяч військових на додачу до тих 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні 2022 року.

Джерело: The Guardian, яке цитує заступника начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького

Деталі: За словами Скібіцького нові мобілізовані будуть брати участь у низці російських наступальних операцій навесні та влітку на сході та півдні України.

"Ми розраховуємо, що вони будуть вести наступальні дії в Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, в Запорізькій, а оборонятися - в Херсоні і Криму. Це та кількість людей, яка їм буде потрібна для виконання такого завдання", - сказав Скібіцький, пояснюючи, чому вони очікують, що буде мобілізовано півмільйона.

Скібіцький сказав, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені. За його словами, багато чого також залежатиме від продовження постачання західних боєприпасів та озброєнь в Україну для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує.

Він вважає, що якщо Росія програє на цьому етапі, протягом 6-7 наступних місяців, то президент РФ Володимир Путін "зазнає краху". За словами Скібіцького, в Росії оголосять нову хвилю мобілізації 15 січня після зимових свят.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.

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Теми: мобілізаціяРосія
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