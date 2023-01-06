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Резніков озвучив свіжі дані по кількості ракет у Росії

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 січня 2023, 21:41
Резніков озвучив свіжі дані по кількості ракет у Росії
Ілюстративне ФОТО MIL.RU

Росія витратила значну частину "Калібрів", балістичних "Іскандерів" та іранських дронів, однак все ще має достатню кількість ракет С-300 та крилатих "Іскандерів".

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter

Пряма мова: "Формула миру: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на потужність української ППО". 

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Деталі: За його даними, станом на зараз Росія має 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет та 12% іранських дронів. 

Зокрема, залишилося 9% "Калібрів" та 11% балістичних ракет "Іскандер". Водночас Росія все ще має достатню кількість крилатих "Іскандерів" та С-300.

 

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Теми: РезніковзброяРосія
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