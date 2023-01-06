Резніков озвучив свіжі дані по кількості ракет у Росії

Росія витратила значну частину "Калібрів", балістичних "Іскандерів" та іранських дронів, однак все ще має достатню кількість ракет С-300 та крилатих "Іскандерів".

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter

Пряма мова: "Формула миру: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на потужність української ППО".

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Деталі: За його даними, станом на зараз Росія має 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет та 12% іранських дронів.

Зокрема, залишилося 9% "Калібрів" та 11% балістичних ракет "Іскандер". Водночас Росія все ще має достатню кількість крилатих "Іскандерів" та С-300.