Росія не припиняла атак під час "перемир’я" – Гайдай

Російські війська не припиняли атаки 6 січня, незважаючи на ними ж оголошене "різдвяне перемир’я".

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Як були обстріли, так вони й лишаються, як були спроби атакувати наші позиції – так вони й лишаються, – сказав Гайдай. – Думаю, завтра Генштаб озвучить кількість обстрілів і штурмів, які відбулися".

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Деталі: На думку голови Гайдая, мотивацією Росії в оголошенні так званого різдвяного перемир’я була потреба в операційній паузі та прагнення використати у пропаганді тезу про віроломність України, яка веде бойові дії у день великого релігійне свята.

Передісторія:

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що президент Росії оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.