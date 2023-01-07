Росія не припиняла атак під час "перемир’я" – Гайдай

Російські війська не припиняли атаки 6 січня, незважаючи на ними ж оголошене "різдвяне перемир’я".

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Як були обстріли, так вони й лишаються, як були спроби атакувати наші позиції – так вони й лишаються, – сказав Гайдай. – Думаю, завтра Генштаб озвучить кількість обстрілів і штурмів, які відбулися".

Деталі: На думку голови Гайдая, мотивацією Росії в оголошенні так званого різдвяного перемир’я була потреба в операційній паузі та прагнення використати у пропаганді тезу про віроломність України, яка веде бойові дії у день великого релігійне свята.

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