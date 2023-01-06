Росія не припиняла атак під час "перемир’я" – Гайдай
П'ятниця, 6 січня 2023, 23:20
Російські війська не припиняли атаки 6 січня, незважаючи на ними ж оголошене "різдвяне перемир’я".
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, цитує Радіо Свобода
Пряма мова: "Як були обстріли, так вони й лишаються, як були спроби атакувати наші позиції – так вони й лишаються, – сказав Гайдай. – Думаю, завтра Генштаб озвучить кількість обстрілів і штурмів, які відбулися".
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Деталі: На думку голови Гайдая, мотивацією Росії в оголошенні так званого різдвяного перемир’я була потреба в операційній паузі та прагнення використати у пропаганді тезу про віроломність України, яка веде бойові дії у день великого релігійне свята.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
- Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що президент Росії оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.
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