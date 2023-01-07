Фінляндія обіцяє Україні танки Leopard 2, потрібне рішення Європи

Голова Комітету з питань оборони Антті Гяккінен заявив, що Фінляндія може надати Україні бойові танки Leopard 2 за умови ухвалення відповідного рішення в Європі.

Джерело: Гяккінен, цитує MTV Uutis, ZN.ua

Пряма мова: "Якщо Європа почне давати танки Україні хоч на дюйм більше, Фінляндія повинна бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією".

Деталі: Він переконаний, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення бронетехнікою, ніж Фінляндія.

США днями оголосили, що постачатимуть Україні танки Bradley, а Німеччина – Marder. Днями Франція також заявила, що надасть Україні бойові легкі броньовані машини. Гяккінен вважає такі рішення дуже важливими.

"Під час загарбницької війни Росії Німеччина була небагатослівною щодо надання Україні танків. Через угоди щодо експорту озброєнь жодна інша країна не може надати Україні добротні танки Leopard, якщо Німеччина цього не прийме", – пише фінське видання.