Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фінляндія обіцяє Україні танки Leopard 2, потрібне рішення Європи

Субота, 7 січня 2023, 06:25
німецький танк leopard 2 a7v. фото: getty images

Голова Комітету з питань оборони Антті Гяккінен заявив, що Фінляндія може надати Україні бойові танки Leopard 2 за умови ухвалення відповідного рішення в Європі.

Джерело: Гяккінен, цитує MTV Uutis, ZN.ua

Пряма мова: "Якщо Європа почне давати танки Україні хоч на дюйм більше, Фінляндія повинна бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією".

Деталі: Він переконаний, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення бронетехнікою, ніж Фінляндія.

США днями оголосили, що постачатимуть Україні танки Bradley, а Німеччина – Marder. Днями Франція також заявила, що надасть Україні бойові легкі броньовані машини. Гяккінен вважає такі рішення дуже важливими.

"Під час загарбницької війни Росії Німеччина була небагатослівною щодо надання Україні танків. Через угоди щодо експорту озброєнь жодна інша країна не може надати Україні добротні танки Leopard, якщо Німеччина цього не прийме", – пише фінське видання.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Фінляндіязброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Російські війська далекі від оперативного оточення Бахмута – ISW

До Білорусі прибув черговий ешелон російських військових – ЗМІ

доповненоРосіяни атакували Харківщину, є загиблий

Зеленський: Ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі

Данілов прокоментував "перемир’я" від Путіна словами Гоголя про чорта

Кіркоров, Петросян, Кисельов: РНБО запровадила санкції проти російських артистів і пропагандистів

Усі новини...
Фінляндія
Естонія та Фінляндія продовжують переговори про перерозподіл українських біженців
Президент Фінляндії: Путін повторює помилки Сталіна
До Фінляндії прибув плавучий LNG-термінал, покликаний зменшити залежність від Росії
Останні новини
05:54
Метеорологи зафіксували новий температурний рекорд у турецькій Анталії
04:56
Під час "перемир’я" росіяни обстріляли на Запоріжжі місію ООН
03:58
Російські війська далекі від оперативного оточення Бахмута – ISW
02:52
фото, відеоФіксуємо військову активність росіян у Маріуполі – радник мера
02:12
Окупанти "невдало палять": Федоров повідомив про серію вибухів у Мелітополі
01:38
фотоВорог атакував ракетами міста на Донеччині – ОВА
00:56
Данілов: Нам пропонують корейський варіант, але корейці про нього шкодують
00:55
У Херсоні пролунали звуки вибухів – ЗМІ
00:24
До Білорусі прибув черговий ешелон російських військових – ЗМІ
23:32
Росіяни завдали удару по околицях Запоріжжя
Усі новини...