США можуть передати Україні разом із Bradley протитанкові ракети та інші боєприпаси - ЗМІ

Сполучені Штати планують передати Україні анонсовані БМП Bradley разом із новою партією протитанкових ракет і великою кількістю інших боєприпасів.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бабб, яка є кореспонденткою у Пентагоні, пише "Європейська правда".

"Bradley передадуть із сотнями керованих протитанкових ракет TOW та сотнями тисяч боєприпасів", - повідомила вона в ніч на 6 січня у своєму Twitter.

