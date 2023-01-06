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США можуть передати Україні разом із Bradley протитанкові ракети та інші боєприпаси - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 11:30

Сполучені Штати планують передати Україні анонсовані БМП Bradley разом із новою партією протитанкових ракет і великою кількістю інших боєприпасів.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бабб, яка є кореспонденткою у Пентагоні, пише "Європейська правда"

"Bradley передадуть із сотнями керованих протитанкових ракет TOW та сотнями тисяч боєприпасів", - повідомила вона в ніч на 6 січня у своєму Twitter.

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Нагадаємо, після телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца 5 січня Білий дім повідомив, що США планують передати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина – бронемашини Marder. Неофіційно повідомляли, що може йтися про 50 Bradley.

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На додачу Берлін заявив, що слідом за Вашингтоном надасть Україні батарею ППО Patriot.

Теми: СШАУкраїназброявійна
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