США можуть передати Україні разом із Bradley протитанкові ракети та інші боєприпаси - ЗМІ
Сполучені Штати планують передати Україні анонсовані БМП Bradley разом із новою партією протитанкових ракет і великою кількістю інших боєприпасів.
Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бабб, яка є кореспонденткою у Пентагоні, пише "Європейська правда".
"Bradley передадуть із сотнями керованих протитанкових ракет TOW та сотнями тисяч боєприпасів", - повідомила вона в ніч на 6 січня у своєму Twitter.
#BREAKING #Bradleys will come with hundreds of TOW anti-tank guided missiles and hundreds of thousands of rounds of ammunition #Ukraine #ukrainerussia— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) January 5, 2023
Нагадаємо, після телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца 5 січня Білий дім повідомив, що США планують передати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина – бронемашини Marder. Неофіційно повідомляли, що може йтися про 50 Bradley.
На додачу Берлін заявив, що слідом за Вашингтоном надасть Україні батарею ППО Patriot.