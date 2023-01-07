Обстріл росіянами пожежної частини Херсона: загинув рятувальник

Внаслідок обстрілу пожежної частини у Херсоні 6 січня загинув рятувальник, повідомляє очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Херсон армія РФ вкривала вогнем 9 разів – під ударом ворожої армії були житлові квартали міста. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на територію та у будівлі, підрозділу пожежно-рятувальної частини.

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Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина - рятувальник".

Деталі: Учора, 6 січня, не було відомо про кількість загиблих.

Окрім Херсона, російські окупанти 39 разів обстріляли територію області. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, 7 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Нагадаємо: 6 січня повідомлялося, що російська артилерія вдруге за два дні обстріляла пожежні частини в Херсоні.