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Пентагон підтверджує, що Росія порушила оголошене нею ж "перемир’я"

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 10:28
ШОЙГУ і ПУТіН, GETTY IMAGES

Попри оголошене Росією одностороннє "припинення вогню" нібито у зв’язку з відзначенням Різдва за Юліанським календарем, російські військові продовжували вести бойові дії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в п’ятницю заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер.

"Що стосується заяви Путіна про припинення вогню, можу сказати вам, що сьогодні в Україні ми спостерігаємо бойові дії, навіть якщо формально йдеться про "вікно" припинення вогню", – зазначила вона.

За словами Купер, російські війська потребують перепочинку й переозброєння, та оголошене Росією "перемир’я" недостатньо тривале, аби втілити це в життя.

"Знову ж таки, це заява Путіна, яку ми повинні сприймати з певною часткою скептицизму. Це той самий чоловік, який сказав, що не буде вторгатися в Україну", – нагадала представниця Пентагону.

Пізніше на уточнювальне питання, чи можна говорити, що саме російські сили порушили деклароване ними ж "припинення вогню", Купер сказала: "Я можу підтвердити, що бойові дії тривають. І, звичайно, на місці воюють росіяни. Тож так".

Нагадаємо, 5 січня Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва. Українська сторона ці заяви відкинула.

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На Заході також вкрай скептично поставились до російського "перемир'я". Приміром, глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі вважає, що воно не покращить перспективи миру, а французьке МЗС закликало РФ вивести свої війська з України.

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Теми: СШАРосіявійна
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