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Пентагон підтверджує, що Росія порушила оголошене нею ж "перемир’я"

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 09:28
Пентагон підтверджує, що Росія порушила оголошене нею ж перемир’я
ШОЙГУ і ПУТіН, GETTY IMAGES

Попри оголошене Росією одностороннє "припинення вогню" нібито у зв’язку з відзначенням Різдва за Юліанським календарем, російські військові продовжували вести бойові дії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в п’ятницю заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер.

"Що стосується заяви Путіна про припинення вогню, можу сказати вам, що сьогодні в Україні ми спостерігаємо бойові дії, навіть якщо формально йдеться про "вікно" припинення вогню", – зазначила вона.

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За словами Купер, російські війська потребують перепочинку й переозброєння, та оголошене Росією "перемир’я" недостатньо тривале, аби втілити це в життя.

"Знову ж таки, це заява Путіна, яку ми повинні сприймати з певною часткою скептицизму. Це той самий чоловік, який сказав, що не буде вторгатися в Україну", – нагадала представниця Пентагону.

Пізніше на уточнювальне питання, чи можна говорити, що саме російські сили порушили деклароване ними ж "припинення вогню", Купер сказала: "Я можу підтвердити, що бойові дії тривають. І, звичайно, на місці воюють росіяни. Тож так".

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Нагадаємо, 5 січня Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва. Українська сторона ці заяви відкинула.

На Заході також вкрай скептично поставились до російського "перемир'я". Приміром, глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі вважає, що воно не покращить перспективи миру, а французьке МЗС закликало РФ вивести свої війська з України.

Теми: СШАРосіявійна
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