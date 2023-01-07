Лукашенко: Ми підтримуємо російських братів, але не забуваємо й про українців

Білоруси підтримують своїх російських братів, але й нібито "не забувають" і про українців, заявив диктатор Олександр Лукашенко.

Джерело: Лукашенко у Свято-Єлисаветинському жіночому монастирі вранці 7 січня, якого цитує БЕЛТА

Деталі: Лукашенко згадав, що нещодавно цей же монастир збирав допомогу для російських військових на фронті.

Під час цього ж виступу диктатор згадав і про Україну, де нібито "спочатку створювалася напруга майданами, потім громадянська війна, а потім справжнісінька гаряча бійня".

Пряма мова Лукашенка: "Ви робите правильно. Не звертайте уваги на десяток-другий проплачених людей. Ми не тільки допомагаємо нашим російським братам, росіянам, я цього ніколи не приховував.

І вчорашній мій візит до військових, до російських військових, не приховуючи говорить про те, що ми підтримували і підтримуємо наших братів. Але ми не забуваємо і про українців. Близько 10 тисяч, які втекли від війни, торік знайшли постійне місце проживання і притулок у нашій країні".

Довідково: Від початку війни Лукашенко дійсно не забуває про українців – з Білорусі спершу війною пішли російські війська, а протягом 10 місяців летять ракети та безпілотники.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 28 грудня стало відомо, що Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей, але цієї кількості для наступу на Україну недостатньо.