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Прикордонники повідомили, скільки російських військ в Білорусі

Євген КізіловСереда, 28 грудня 2022, 19:59
сергій дейнеко, фото мвс

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що наразі Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей і що цієї кількості для наступу на Україну недостатньо.

Джерело: Дейнеко в етері національного телемарафону в середу

Пряма мова: "Те угруповання, яке є у збройних сил Російської Федерації (в Білорусі - УП), це близько 10 200 військовослужбовців, воно неспроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію нашої держави".

Деталі: За словами головного прикордонника, щоденно і розвідка, і ДПСУ, і оперативно-розшукові підрозділи моніторять обстановку на території Білорусі, їм також допомагають "негласні помічники". Усі вони повідомляють, що "реальних можливостей" для наступу у ворога немає.

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Теми: БілорусьРосіявійнакордон
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