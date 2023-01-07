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Під Бахмутом прикордонники ліквідували командира окупантів і зупинили атаку

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 15:28
Під Бахмутом прикордонники ліквідували командира окупантів і зупинили атаку
ілюстративне фото Держприкордонслужби

Снайпери-прикордонники зупинили атаку росіян під Бахмутом і знищили ворожого командира.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Прикордонники зупинили просування ворожої піхоти на одному з напрямків біля Бахмута.

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Стрілецький підрозділ окупантів збирався атакувати опорний пункт наших захисників, проте снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити. Влучними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника.

Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися наступати та втекли".

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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