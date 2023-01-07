Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Бахмутом прикордонники ліквідували командира окупантів і зупинили атаку

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 16:28
ілюстративне фото Держприкордонслужби

Снайпери-прикордонники зупинили атаку росіян під Бахмутом і знищили ворожого командира.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Прикордонники зупинили просування ворожої піхоти на одному з напрямків біля Бахмута.

Стрілецький підрозділ окупантів збирався атакувати опорний пункт наших захисників, проте снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити. Влучними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника.

Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися наступати та втекли".

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоУкраїна звільнила з полону ще 50 військових

Через морози збільшується рівень споживання електроенергії, можливі аварійні відключення

відеоРосіяни обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами – ОВА

фотоРосіяни вночі ракетами обстріляли Краматорськ, пошкоджені 8 багатоповерхівок

відео"Секретна зброя": снайпери СБУ показали, як у парі з кролями ліквідували групу росіян

Російські війська далекі від оперативного оточення Бахмута – ISW

Усі новини...
Бахмут
Росіяни обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир’я": 2 загиблих та 13 поранених
Maxar показує на супутникових знімках розбомблене передмістя Бахмута
Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут – ЗМІ
Останні новини
15:47
Литва будує три нових бази для розміщення своїх і союзницьких військ
15:28
фото, відеоУкраїна звільнила з полону ще 50 військових
15:20
У Бундестазі закликають передати Україні танки Leopard
15:11
Над Дніпропетровщиною збили російський БПЛА
15:03
Twitter скорочує ще більше співробітників, які контролюють модерацію контенту – ЗМІ
14:47
Глава МЗС Італії: обговорюємо з Францією відправлення систем ППО Україні
14:38
Підсанкційний банк ВТБ звернувся до Бельгії і Люксембургу для розблокування активів клієнтів
14:24
відеоОкопи в Антарктиді: полярники з "Вернадського" показали сніжні рови
14:13
Стратком: ЗСУ вдарили по гуртожитку з мобілізованими росіянами в Рубіжному
13:50
Через морози збільшується рівень споживання електроенергії, можливі аварійні відключення
Усі новини...