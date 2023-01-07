"Перемир’я" від росіян: авіаудар, РСЗВ, танки, міномети й артилерія – зведення Генштабу

Російські війська протягом доби здійснили авіаудар і 7 обстрілів з РСЗВ, а також обстрілюють позиції українських військ із танків, мінометів та ствольної артилерії.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Незважаючи на оголошений так званий "режим припинення вогню", російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.

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Поряд з цим, протягом доби, противник завдав авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

Деталі: Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському і Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Слобожанському напрямку загарбниками обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога зафіксовано біля 13 населених пунктів. Зокрема це - Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе на Харківщині та Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали Бердичі, Авдіївка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів. Серед них - Времівка на Донеччині та Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Залізничне, Лугівське, Щербаки і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Зокрема це - Республіканець, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Іванівка, Понятівка, Інгулець, Інженерне, Микільске та Придніпровське.

На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

А українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога.