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Міноборони РФ запевняє, що припинило вогонь

Євген КізіловП'ятниця, 6 січня 2023, 12:28
Міноборони РФ запевняє, що припинило вогонь
міністр оборони рф сергій шойгу, Getty Images

Міністерство оборони РФ стверджує, що з 12:00 п'ятниці ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні.

Джерело: Міноборони в Telegram

Дослівно: "Відповідно до доручення президента РФ і вказівок міністра оборони РФ в Об'єднаному угрупованні російських військ (сил) у районі спеціальної військової операції з 12.00 6 січня ц.р. до 24.00 7 січня ц.р. оголошено режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні".

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Деталі: При цьому відомство звинуватило Україну, що вона стріляти продовжує.

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Що передувало: У четвер 5 січня президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

При цьому о 12:47 п'ятниці по всій території України оголосили повітряну тривогу, оскільки в Білорусі злетіли у повітря винищувачі РФ.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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