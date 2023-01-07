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На Різдво прикордонники поклали майже 2 десятки "вагнерівців" під Бахмутом

Валентина РоманенкоСубота, 7 січня 2023, 18:51
ілюстративне фото ДПСУ

В день Різдва і так званого "режиму тиші", який нібито оголосив президент РФ Володимир Путін, російські загарбники не припиняли спроби наступу на Бахмут Донецької області, де знову зазнали втрат.

Джерело: інформація від воїнів ДПСУ із передової

Дослівно: "Прикордонники Луганського загону кожного дня відбивають штурмові дії загарбників в Бахмуті.

Ворог кидає великі сили, але тут їх чекає лише смерть. Атаки не припиняються і в Різдво. У противника 18-"200", ще більше 20-"300".

Деталі: За даними джерел УП, 7 січня противник недорахувався 18 вбитих і понад 2 десятки поранених бійців ПВК "Вагнер".

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Теми: БахмутПрикордонна служба
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