На Різдво прикордонники поклали майже 2 десятки "вагнерівців" під Бахмутом
Субота, 7 січня 2023, 18:51
В день Різдва і так званого "режиму тиші", який нібито оголосив президент РФ Володимир Путін, російські загарбники не припиняли спроби наступу на Бахмут Донецької області, де знову зазнали втрат.
Джерело: інформація від воїнів ДПСУ із передової
Дослівно: "Прикордонники Луганського загону кожного дня відбивають штурмові дії загарбників в Бахмуті.
Ворог кидає великі сили, але тут їх чекає лише смерть. Атаки не припиняються і в Різдво. У противника 18-"200", ще більше 20-"300".
Деталі: За даними джерел УП, 7 січня противник недорахувався 18 вбитих і понад 2 десятки поранених бійців ПВК "Вагнер".