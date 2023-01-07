Зеленський обіцяє наступні санкції проти тих, хто виправдовує війну

Президент Володимир Зеленський анонсує наступні санкції щодо осіб, які виправдовують війну Росії проти України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та повʼязаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб.

Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу".

Деталі: Президент також зазначив, що 7 січня світ вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі "будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви".

"Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях. Укотре підтвердилося: тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру", - сказав Зеленський.

Що передувало: У суботу президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 119 російських публічних осіб, серед яких переважна більшість громадян Росії і троє - України.