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Лубінець зустрінеться з Москальковою в Туреччині, має амбітні плани

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 20:35
Лубінець зустрінеться з Москальковою в Туреччині, має амбітні плани
Дмитро Лубінець, фото з Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець планує зустрітися з російською омбудсменом Тетяною Москальковою в Туреччині за декілька днів.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ця зустріч буде відбуватися за декілька днів на території Туреччини".

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Деталі: Омбудсмен зазначив, що основне питання, яке буде підніматися на цій зустрічі – повернення полонених.

Крім того, українська сторона хоче підняти питання повернення Росією цивільних заручників, яких РФ "масово затримала на тимчасово окупованій території України і не відпускає додому".

Пряма мова: "Це амбітні плани. Я не знаю, як себе буде вести російська сторона, з чим вони приїдуть. Але попередньо ми отримуємо позитивні сигнали того, що вони готові це питання розглядати.

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У нас напрацьовані безліч варіантів, я про них публічно не можу казати. Ми не можемо використовувати термін "обмін" цивільних. Бо ми можемо це робити щодо військовополонених на підставі Женевських конвенцій. Цивільних громадян РФ повинна відпустити, згідно міжнародного гуманітарного права".

Що передувало: 2 січня Лубінець повідомив, що планує зустріч із Москальковою щодо звільнення полонених, зокрема цивільних.

Теми: омбудсменРосіяполонені
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