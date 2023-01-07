Росіяни завдали удару по околицях Запоріжжя

Росіяни у суботу ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Дослівно: "Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті.

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Незважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя.

Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються".

Деталі: Куртєв зазначив, що зберігається загроза повторного обстрілу.

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У Запорізькій, а також низці областей станом на 23:30 оголошено повітряну тривогу.