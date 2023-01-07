Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни завдали удару по околицях Запоріжжя

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 22:32
Росіяни завдали удару по околицях Запоріжжя
ілюстративне фото Getty Images

Росіяни у суботу ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Дослівно: "Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті.

Реклама:

Незважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя.

Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються".

Деталі: Куртєв зазначив, що зберігається загроза повторного обстрілу.

ВІДЕО ДНЯ

У Запорізькій, а також низці областей станом на 23:30 оголошено повітряну тривогу.

Теми: Запоріжжявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: