Росіяни завдали удару по околицях Запоріжжя
Субота, 7 січня 2023, 22:32
Росіяни у суботу ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram
Дослівно: "Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті.
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Незважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя.
Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються".
Деталі: Куртєв зазначив, що зберігається загроза повторного обстрілу.
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