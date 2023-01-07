Росіяни атакували Харківщину, є загиблий

Росіяни завдають ударів по Харківщині, в Мерефі зафіксовано два прильоти, загинув чоловік.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне, alerts.in.ua

Дослівно Синєгубов: "Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях.

Окупанти знову наносять удари!".

Деталі: Пізніше Синєгубов повідомив, що зафіксовано два прильоти у місті Мерефа.

"Зафіксовано два прильоти ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники", - написав він.

Згодом голова ОВА повідомив про смерть чоловіка.

ВІДЕО ДНЯ

"За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік", - зазначив він.

Станом на 23:15 повітряну тривогу було оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині й окупованому Криму.

Станом на 23:55 повітряну тривогу в більшості областей скасовано, однак на Харківщині вона триває.

Передісторія: