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Росіяни атакували Харківщину, є загиблий

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 23:16
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Росіяни завдають ударів по Харківщині, в Мерефі зафіксовано два прильоти, загинув чоловік.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне, alerts.in.ua

Дослівно Синєгубов: "Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях.

Окупанти знову наносять удари!".

Деталі: Пізніше Синєгубов повідомив, що зафіксовано два прильоти у місті Мерефа.

"Зафіксовано два прильоти ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники", - написав він.

Згодом голова ОВА повідомив про смерть чоловіка.

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"За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік", - зазначив він.

Станом на 23:15 повітряну тривогу було оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині й окупованому Криму.

Станом на 23:55 повітряну тривогу в більшості областей скасовано, однак на Харківщині вона триває. 

Передісторія:

  • Міністерство оборони РФ заявило, що з 12:00 п'ятниці до 24:00 суботи (23:00 за київським часом) ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні, як наказав Путін
  • При цьому росіяни обстріляли пожежні частини в Херсоні, є загиблі і поранені. Також 6 січня окупаційні війська РФ обстріляли артилерією Бахмут, внаслідок чого тринадцятеро поранених та двоє загиблих цивільних.
  • У Генштабі повідомили, що російські війська протягом доби здійснили авіаудар і 7 обстрілів з РСЗВ, а також обстрілюють позиції українських військ із танків, мінометів та ствольної артилерії.

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Теми: Харківська областьвійнаповітряна тривогаЗапоріжжя
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