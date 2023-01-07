Росіяни атакували Харківщину, є загиблий
Росіяни завдають ударів по Харківщині, в Мерефі зафіксовано два прильоти, загинув чоловік.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне, alerts.in.ua
Дослівно Синєгубов: "Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях.
Окупанти знову наносять удари!".
Деталі: Пізніше Синєгубов повідомив, що зафіксовано два прильоти у місті Мерефа.
"Зафіксовано два прильоти ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники", - написав він.
Згодом голова ОВА повідомив про смерть чоловіка.
"За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік", - зазначив він.
Станом на 23:15 повітряну тривогу було оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині й окупованому Криму.
Станом на 23:55 повітряну тривогу в більшості областей скасовано, однак на Харківщині вона триває.
Передісторія:
- Міністерство оборони РФ заявило, що з 12:00 п'ятниці до 24:00 суботи (23:00 за київським часом) ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні, як наказав Путін.
- При цьому росіяни обстріляли пожежні частини в Херсоні, є загиблі і поранені. Також 6 січня окупаційні війська РФ обстріляли артилерією Бахмут, внаслідок чого тринадцятеро поранених та двоє загиблих цивільних.
- У Генштабі повідомили, що російські війська протягом доби здійснили авіаудар і 7 обстрілів з РСЗВ, а також обстрілюють позиції українських військ із танків, мінометів та ствольної артилерії.