До Білорусі прибув черговий ешелон російських військових – ЗМІ

У ніч на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими військовими у складі близько 700-800 осіб.

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн

Деталі: У повідомленні зазначається, що "через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі прослідував спецешелон із 15-ма пасажирськими вагонами".

У Білорусі він прибув на залізничну станцію Вітебськ, у вагонах перебував особовий склад ЗС РФ у кількості близько 700-800 осіб.

Цей ешелон точно повторив маршрут попереднього, який, як з'ясувалося після уточнення даних, також прибув до Вітебська вночі 6 січня і привіз близько 700-800 осіб.

Таким чином, за останні два дні до Вітебська могло бути перекинуто щонайменше 1400-1600 військових РФ.

"Додатковим підтвердженням є те, що ввечері 6 січня в різних місцях міста було помічено солдатів ЗС РФ, які ходили групами по кілька осіб і відвідували магазини", – зазначає Беларускі Гаюн.