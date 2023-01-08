Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іноземні журналісти спростували вигадки РФ про сотні загиблих військових у Краматорську

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 20:02
воронка біля будівлі гуртожитку в Краматорську, фото з Twitter Antti Kuronen

Іноземні журналісти не знайшли підтверджень заяви Міноборони РФ про ураження українських військових у Краматорську в ніч на 8 січня, яку раніше також спростували ЗСУ.

Джерело: британське агентство Reuters, журналіст фінського видання Yle Антті Куронен та італійського La Repubblica Даніеле Ренері у Twitter

Деталі: Репортери Reuters відвідали два гуртожитки коледжу, в яких, за твердженням російського Міністерства оборони, проживали українські військовослужбовці під час нічного удару. Обидва гуртожитки не були безпосередньо влучені ракетами і не зазнали серйозних пошкоджень. Не було також ознак того, що там проживали військовослужбовці, а також жодних ознак тіл чи слідів крові.

Будівля, названа міністерством оборони Росії гуртожитком № 28, була повністю неушкодженою. Воронка від вибуху утворилася приблизно за 50 метрів від неї.

Свідок розповів Reuters, що російський ракетний удар по Краматорськ завдав шкоди, але не зруйнував будівлі, і не було очевидних ознак жертв.

Фінський журналіст Yle Антті Куронен з місця подій також не підтверджує російську версію.

"Я перебуваю там, і мені трохи дивно, що будівля навіть не опечатана. Сьогодні вранці місцеві жителі також не бачили тут жодної карети швидкої допомоги. Я чув вибухи вчора ввечері, коли ця ціль також була уражена. Велика воронка (можливо С-300) перед школою. Прямого попадання не було. Сьогодні вранці на місце виїжджали військові, які повідомили, що школа порожня", - написав він.

За даними журналіста, ще одна ракета впала навпроти старих гаражів.

"Маю сказати, що на даному етапі я більше довіряю власним спостереженням та заявам української сторони, ніж заявам російського Міністерства оборони про понад 600 загиблих українських військовослужбовців", - підсумував він.

Італійський журналіст La Repubblica Даніеле Ренері також перевірив місця у Краматорську, по яких нібито вдарили росіяни.

"Я перевіряю перше місце, гуртожиток 28: ракета не влучила в ціль, зробила велику дірку в м'якій землі й не зачепила будівлі навколо… Перевірка другого місця, гуртожиток 47: російська ракета знову не влучила в ціль. Перед будівлею велика вирва, на місці порожньо", - написав він.

Що передувало: Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву російського Міноборони про те, що ракетний удар по Краматорську в ніч на 8 січня нібито був помстою за удар Сил оборони по Макіївці в новорічну ніч.

Росіяни стверджували, що в гуртожитку №28 перебували нібито понад 700 українських військових і в гуртожитку №47 – понад 600. Унаслідок "масованого ракетного удару" по цих об’єктах нібито було вбито понад 600 українських військовослужбовців.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: КраматорськЗМІРосіяпропаганда
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа аеродромі "Енгельс-2" в РФ поменшало літаків і з’явились укріплення – ЗМІ

Ворог відновив потужний штурм Соледара, йдуть жорстокі бої – Міноборони

фотоОперація під наглядом саперів: з тіла бійця ЗСУ дістали гранату ВОГ, що не розірвалася

фото НАБУ оголосило в розшук нардепку від "Слуги народу"

Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2 – ЗМІ

Нардеп Аксьонов, який має російський паспорт, склав мандат

Усі новини...
Стратком: ЗСУ вдарили по гуртожитку з мобілізованими росіянами в Рубіжному
У ЗСУ спростували заяву РФ про "помсту" за Макіївку ударом по Краматорську
Сили оборони в неділю збили три ворожих гелікоптери і три дрони – зведення Генштабу
Росгвардія в Запорізькій області розстріляла окупантів, які збиралися здатися в полон – Генштаб
Останні новини
19:57
Віцепрезидент Єврокомісії на зустрічі з Зеленським у Києві обговорив ситуацію в енергетиці України
19:54
відеоРосіяни обстріляли похоронну процесію на Чернігівщині – ЗМІ
19:40
відеоЗСУ потроху деокуповують Україну в бік Кремінної – ОВА
19:32
Визначили представників громадських організацій, які обиратимуть керівника Довженко-Центру
19:30
Вчені розгадали таємницю стійкості римських споруд
19:29
У США занепокоєні зростанням впливу ПВК "Вагнера" в Сербії, Білорусі та Африці – ЗМІ
19:15
Педіатри США радять активно лікувати дітей від ожиріння
19:13
фотоНа аеродромі "Енгельс-2" в РФ поменшало літаків і з’явились укріплення – ЗМІ
18:59
Сім’ї полонених можуть отримати психологічну, юридичну і фінансову допомогу: як це зробити
18:59
У Болгарії перевірять конституційність закону про військову допомогу Україні
Усі новини...