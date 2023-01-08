Іноземні журналісти спростували вигадки РФ про сотні загиблих військових у Краматорську

Іноземні журналісти не знайшли підтверджень заяви Міноборони РФ про ураження українських військових у Краматорську в ніч на 8 січня, яку раніше також спростували ЗСУ.

Джерело: британське агентство Reuters, журналіст фінського видання Yle Антті Куронен та італійського La Repubblica Даніеле Ренері у Twitter

Деталі: Репортери Reuters відвідали два гуртожитки коледжу, в яких, за твердженням російського Міністерства оборони, проживали українські військовослужбовці під час нічного удару. Обидва гуртожитки не були безпосередньо влучені ракетами і не зазнали серйозних пошкоджень. Не було також ознак того, що там проживали військовослужбовці, а також жодних ознак тіл чи слідів крові.

Будівля, названа міністерством оборони Росії гуртожитком № 28, була повністю неушкодженою. Воронка від вибуху утворилася приблизно за 50 метрів від неї.

Свідок розповів Reuters, що російський ракетний удар по Краматорськ завдав шкоди, але не зруйнував будівлі, і не було очевидних ознак жертв.

Фінський журналіст Yle Антті Куронен з місця подій також не підтверджує російську версію.

Venäjä väittää, että se tappoi satoja ukrainalaisia sotilaita ohjusiskussa tähän kouluun Kramatorskissa. Olen paikalla ja vähän outoa, että rakennusta ei ole edes eristetty. Paikalliset eivät myöskään nähneet ambulansseja täällä aamulla. 1/3 pic.twitter.com/YHGxVy1ca6 ВІДЕО ДНЯ January 8, 2023

"Я перебуваю там, і мені трохи дивно, що будівля навіть не опечатана. Сьогодні вранці місцеві жителі також не бачили тут жодної карети швидкої допомоги. Я чув вибухи вчора ввечері, коли ця ціль також була уражена. Велика воронка (можливо С-300) перед школою. Прямого попадання не було. Сьогодні вранці на місце виїжджали військові, які повідомили, що школа порожня", - написав він.

За даними журналіста, ще одна ракета впала навпроти старих гаражів.

"Маю сказати, що на даному етапі я більше довіряю власним спостереженням та заявам української сторони, ніж заявам російського Міністерства оборони про понад 600 загиблих українських військовослужбовців", - підсумував він.

Італійський журналіст La Repubblica Даніеле Ренері також перевірив місця у Краматорську, по яких нібито вдарили росіяни.

Italian journalist in Kramatorsk here. Russia allegedly killed 600 Ukrainian soldiers “in dormitories 28 and 47”. I’m checking the first place, dormitory 28: the missile missed the target, made a big hole in the soft terrain and didn’t touch the buildings around /1 pic.twitter.com/um9Oh0CzlA — Daniele Raineri (@DanieleRaineri) January 8, 2023

"Я перевіряю перше місце, гуртожиток 28: ракета не влучила в ціль, зробила велику дірку в м'якій землі й не зачепила будівлі навколо… Перевірка другого місця, гуртожиток 47: російська ракета знову не влучила в ціль. Перед будівлею велика вирва, на місці порожньо", - написав він.

Що передувало: Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву російського Міноборони про те, що ракетний удар по Краматорську в ніч на 8 січня нібито був помстою за удар Сил оборони по Макіївці в новорічну ніч.

Росіяни стверджували, що в гуртожитку №28 перебували нібито понад 700 українських військових і в гуртожитку №47 – понад 600. Унаслідок "масованого ракетного удару" по цих об’єктах нібито було вбито понад 600 українських військовослужбовців.