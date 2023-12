Іноземні журналісти спростували вигадки РФ про сотні загиблих військових у Краматорську

Іноземні журналісти не знайшли підтверджень заяви Міноборони РФ про ураження українських військових у Краматорську в ніч на 8 січня, яку раніше також спростували ЗСУ.

Джерело: британське агентство Reuters, журналіст фінського видання Yle Антті Куронен та італійського La Repubblica Даніеле Ренері у Twitter

Деталі: Репортери Reuters відвідали два гуртожитки коледжу, в яких, за твердженням російського Міністерства оборони, проживали українські військовослужбовці під час нічного удару. Обидва гуртожитки не були безпосередньо влучені ракетами і не зазнали серйозних пошкоджень. Не було також ознак того, що там проживали військовослужбовці, а також жодних ознак тіл чи слідів крові.

Реклама:

Будівля, названа міністерством оборони Росії гуртожитком № 28, була повністю неушкодженою. Воронка від вибуху утворилася приблизно за 50 метрів від неї.

Свідок розповів Reuters, що російський ракетний удар по Краматорськ завдав шкоди, але не зруйнував будівлі, і не було очевидних ознак жертв.

Фінський журналіст Yle Антті Куронен з місця подій також не підтверджує російську версію.

"Я перебуваю там, і мені трохи дивно, що будівля навіть не опечатана. Сьогодні вранці місцеві жителі також не бачили тут жодної карети швидкої допомоги. Я чув вибухи вчора ввечері, коли ця ціль також була уражена. Велика воронка (можливо С-300) перед школою. Прямого попадання не було. Сьогодні вранці на місце виїжджали військові, які повідомили, що школа порожня", - написав він.

За даними журналіста, ще одна ракета впала навпроти старих гаражів.

"Маю сказати, що на даному етапі я більше довіряю власним спостереженням та заявам української сторони, ніж заявам російського Міністерства оборони про понад 600 загиблих українських військовослужбовців", - підсумував він.

Італійський журналіст La Repubblica Даніеле Ренері також перевірив місця у Краматорську, по яких нібито вдарили росіяни.

Italian journalist in Kramatorsk here. Russia allegedly killed 600 Ukrainian soldiers “in dormitories 28 and 47”. I’m checking the first place, dormitory 28: the missile missed the target, made a big hole in the soft terrain and didn’t touch the buildings around /1 pic.twitter.com/um9Oh0CzlA