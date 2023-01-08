Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іноземні журналісти спростували вигадки РФ про сотні загиблих військових у Краматорську

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 19:02
Іноземні журналісти спростували вигадки РФ про сотні загиблих військових у Краматорську
воронка біля будівлі гуртожитку в Краматорську, фото з Twitter Antti Kuronen

Іноземні журналісти не знайшли підтверджень заяви Міноборони РФ про ураження українських військових у Краматорську в ніч на 8 січня, яку раніше також спростували ЗСУ.

Джерело: британське агентство Reuters, журналіст фінського видання Yle Антті Куронен та італійського La Repubblica Даніеле Ренері у Twitter

Деталі: Репортери Reuters відвідали два гуртожитки коледжу, в яких, за твердженням російського Міністерства оборони, проживали українські військовослужбовці під час нічного удару. Обидва гуртожитки не були безпосередньо влучені ракетами і не зазнали серйозних пошкоджень. Не було також ознак того, що там проживали військовослужбовці, а також жодних ознак тіл чи слідів крові.

Реклама:

Будівля, названа міністерством оборони Росії гуртожитком № 28, була повністю неушкодженою. Воронка від вибуху утворилася приблизно за 50 метрів від неї.

Свідок розповів Reuters, що російський ракетний удар по Краматорськ завдав шкоди, але не зруйнував будівлі, і не було очевидних ознак жертв.

Фінський журналіст Yle Антті Куронен з місця подій також не підтверджує російську версію.

ВІДЕО ДНЯ

"Я перебуваю там, і мені трохи дивно, що будівля навіть не опечатана. Сьогодні вранці місцеві жителі також не бачили тут жодної карети швидкої допомоги. Я чув вибухи вчора ввечері, коли ця ціль також була уражена. Велика воронка (можливо С-300) перед школою. Прямого попадання не було. Сьогодні вранці на місце виїжджали військові, які повідомили, що школа порожня", - написав він.

За даними журналіста, ще одна ракета впала навпроти старих гаражів.

"Маю сказати, що на даному етапі я більше довіряю власним спостереженням та заявам української сторони, ніж заявам російського Міністерства оборони про понад 600 загиблих українських військовослужбовців", - підсумував він.

Італійський журналіст La Repubblica Даніеле Ренері також перевірив місця у Краматорську, по яких нібито вдарили росіяни.

"Я перевіряю перше місце, гуртожиток 28: ракета не влучила в ціль, зробила велику дірку в м'якій землі й не зачепила будівлі навколо… Перевірка другого місця, гуртожиток 47: російська ракета знову не влучила в ціль. Перед будівлею велика вирва, на місці порожньо", - написав він.

Що передувало: Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву російського Міноборони про те, що ракетний удар по Краматорську в ніч на 8 січня нібито був помстою за удар Сил оборони по Макіївці в новорічну ніч.

Росіяни стверджували, що в гуртожитку №28 перебували нібито понад 700 українських військових і в гуртожитку №47 – понад 600. Унаслідок "масованого ракетного удару" по цих об’єктах нібито було вбито понад 600 українських військовослужбовців.

Теми: КраматорськЗМІРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Стратком: ЗСУ вдарили по гуртожитку з мобілізованими росіянами в Рубіжному
У ЗСУ спростували заяву РФ про "помсту" за Макіївку ударом по Краматорську
Сили оборони в неділю збили три ворожих гелікоптери і три дрони – зведення Генштабу
Росгвардія в Запорізькій області розстріляла окупантів, які збиралися здатися в полон – Генштаб
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: