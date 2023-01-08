У ЗСУ спростували заяву РФ про "помсту" за Макіївку ударом по Краматорську

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву російського Міноборони про те, що ракетний удар по Краматорську в ніч на 8 січня нібито був помстою за удар Сил оборони по Макіївці в новорічну ніч.

Джерело: Череватий у коментарі Суспільному, РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: У неділю Міністерство оборони РФ назвало ракетний удар по Краматорську вночі 8 січня "операцією помсти" за удар по місцю дислокації російських військових у Макіївці у новорічну ніч.

"У відповідь на злочинний удар київського режиму в перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка командуванням об'єднаного угруповання російських військ реалізовано операцію помсти. Протягом минулої доби російськими засобами розвідки було розкрито і достовірно підтверджено за кількома незалежними каналами пункти тимчасової дислокації військовослужбовців ЗСУ в Краматорську", - заявили в Міноборони Росії.

Там стверджують, що в гуртожитку №28 перебували нібито понад 700 українських військових і в гуртожитку №47 – понад 600. Унаслідок "масованого ракетного удару" по цих об’єктах нібито було вбито понад 600 українських військовослужбовців.

Разом з тим, речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що заява Міноборони РФ не відповідає дійсності, бо у російських військ немає можливості завдавати високоточних ударів.

Пряма мова Череватого: "Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші HIMARS.

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Це — інформаційна операція Міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає".

Що передувало: Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що російські окупанти в ніч на 8 січня обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області, пошкоджені багато будівель, жертв серед населення немає.

У новорічну ніч Сили оборони України завдали удару по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області, внаслідок якого загинуло 400 та поранено 300 окупантів.