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Росіяни намагалися використати дітей у військових цілях через мобільну гру – Резніков

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 21:40
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни намагалися використати українських дітей для встановлення місцезнаходження стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру.

Джерело: Резніков у Twitter

Дослівно: "Росіяни намагалися використати українських дітей для несвідомого надання інформації про місцезнаходження стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру.

Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин".

Деталі: За словами Резнікова, у резолюції Радбезу ООН від 1999 року перераховано 6 видів серйозних порушень проти дітей під час збройних конфліктів.

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"Росія вчинила їх усі. Ми повинні пам'ятати про це і покарати зло", - підкреслив він.

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Теми: РезніковдітиРосія
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