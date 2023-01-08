Росіяни намагалися використати дітей у військових цілях через мобільну гру – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни намагалися використати українських дітей для встановлення місцезнаходження стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру.
Джерело: Резніков у Twitter
2nd. Recruitment and use of children.
🇷🇺 tried to use 🇺🇦 children to unknowingly provide information about the location of strategically important objects through a mobile game.
This is not just a dirty trick, it’s a war crime.#tribunal4russia
3/7 https://t.co/5e6CWFCfVAРеклама:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 8, 2023
Дослівно: "Росіяни намагалися використати українських дітей для несвідомого надання інформації про місцезнаходження стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру.
Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин".
Деталі: За словами Резнікова, у резолюції Радбезу ООН від 1999 року перераховано 6 видів серйозних порушень проти дітей під час збройних конфліктів.
"Росія вчинила їх усі. Ми повинні пам'ятати про це і покарати зло", - підкреслив він.