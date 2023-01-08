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Росіяни намагалися використати дітей у військових цілях через мобільну гру – Резніков

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 20:40
Росіяни намагалися використати дітей у військових цілях через мобільну гру – Резніков
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни намагалися використати українських дітей для встановлення місцезнаходження стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру.

Джерело: Резніков у Twitter

Дослівно: "Росіяни намагалися використати українських дітей для несвідомого надання інформації про місцезнаходження стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру.

Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин".

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Деталі: За словами Резнікова, у резолюції Радбезу ООН від 1999 року перераховано 6 видів серйозних порушень проти дітей під час збройних конфліктів.

"Росія вчинила їх усі. Ми повинні пам'ятати про це і покарати зло", - підкреслив він.

Теми: РезніковдітиРосія
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