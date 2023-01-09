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У Байдена відреагували на бразильські протести

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 01:58
фото: Getty Images

У Сполучених Штатах заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії.

Джерело: радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, держсекретар США Ентоні Блінкен

Пряма мова Саллівана: "Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії.

Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Демократію Бразилії не похитне насильство".

Пряма мова Блінкена: "Ми засуджуємо сьогоднішні напади… Застосування насильства у нападах на демократичні інституції завжди є неприйнятним…

Ми приєднуємося до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у закликах негайно припинити ці дії".

Що передувало: У Бразилії прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару в неділю вдерлися в Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд.

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Теми: СШАБразилія
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