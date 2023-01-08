Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бразилія: прихильники Болсонару штурмували Конгрес і президентський палац

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 22:05
Бразилія: прихильники Болсонару штурмували Конгрес і президентський палац
прихильники Болсонару штурмують будівлю Конгресу Бразилії, скріншот відео

У Бразилії прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару в неділю вдерлися в Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд.

Джерело: Reuters

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: 30 жовтня Болсонару програв президентські вибори лівому кандидату Луїсу Інасіо Лулі да Сілві. Той був інавгурований лише 1 січня.

Експрезидент розповсюдив неправдиве твердження про те, що електронна система голосування в Бразилії була схильна до шахрайства, що породило насильницький рух незгодних із результатами виборів, пише агентство.

Протестувальники у жовто-зеленому одязі увірвалися до Верховного суду і Конгресу, ламаючи меблі. За оцінками місцевих ЗМІ, у протестах брали участь близько 3 000 осіб.

Лула був далеко від столиці, перебуваючи з офіційною поїздкою в штаті Сан-Паулу. Болсонару, який майже не виступав на публіці після програшу на виборах, виїхав з Бразилії до Флориди за 48 годин до закінчення свого мандата і був відсутній на інавгурації Лули.

Робітнича партія Лули звернулася до Генеральної прокуратури країни з проханням віддати наказ силам громадської безпеки діяти для стримування демонстрантів.

Губернатор Бразиліа Ібанейс Роша повідомив Reuters, що всі сили безпеки були розгорнуті для протистояння заворушенням.

Передісторія:

  • Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 30 жовтня здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.
  • Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця своєму супернику Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.
  • Виборчий штаб новообраного президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подав до суду на експрезидента Жаїра Болсонару, його візаві та двох його синів за зловживання владою та нападки на виборчу систему Бразилії.

Теми: Бразилія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Бразилія
Побачив "холодну війну" – президент Бразилії неоднозначно висловився про Україну
Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен
Зеленський хотів би зустрітися з Лулою да Сілва: готовий вирушити до Бразилії
Останні новини
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА 
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
Усі новини...
Реклама: