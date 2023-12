Бразилія: прихильники Болсонару штурмували Конгрес і президентський палац

У Бразилії прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару в неділю вдерлися в Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд.

Джерело: Reuters

Brésil. Des bolsonaristes putschistes se dirigent vers le parlement au cri de «nettoyage général» et «renversement du Congrès». @Metropoles #Brazil pic.twitter.com/lfypim8A3t

WATCH 🚨 Bolsonaro supporters storming the Presidential Palace in Brazil pic.twitter.com/tYfg7meMbh

Деталі: 30 жовтня Болсонару програв президентські вибори лівому кандидату Луїсу Інасіо Лулі да Сілві. Той був інавгурований лише 1 січня.

Експрезидент розповсюдив неправдиве твердження про те, що електронна система голосування в Бразилії була схильна до шахрайства, що породило насильницький рух незгодних із результатами виборів, пише агентство.

Протестувальники у жовто-зеленому одязі увірвалися до Верховного суду і Конгресу, ламаючи меблі. За оцінками місцевих ЗМІ, у протестах брали участь близько 3 000 осіб.

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE