Бразилія: прихильники Болсонару штурмували Конгрес і президентський палац
У Бразилії прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару в неділю вдерлися в Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд.
Джерело: Reuters
Brésil. Des bolsonaristes putschistes se dirigent vers le parlement au cri de «nettoyage général» et «renversement du Congrès». @Metropoles #Brazil pic.twitter.com/lfypim8A3tРеклама:— L'important (@Limportant_fr) January 8, 2023
WATCH 🚨 Bolsonaro supporters storming the Presidential Palace in Brazil pic.twitter.com/tYfg7meMbh— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 8, 2023
Деталі: 30 жовтня Болсонару програв президентські вибори лівому кандидату Луїсу Інасіо Лулі да Сілві. Той був інавгурований лише 1 січня.
Експрезидент розповсюдив неправдиве твердження про те, що електронна система голосування в Бразилії була схильна до шахрайства, що породило насильницький рух незгодних із результатами виборів, пише агентство.
Протестувальники у жовто-зеленому одязі увірвалися до Верховного суду і Конгресу, ламаючи меблі. За оцінками місцевих ЗМІ, у протестах брали участь близько 3 000 осіб.
BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE— BNO News (@BNONews) January 8, 2023
Лула був далеко від столиці, перебуваючи з офіційною поїздкою в штаті Сан-Паулу. Болсонару, який майже не виступав на публіці після програшу на виборах, виїхав з Бразилії до Флориди за 48 годин до закінчення свого мандата і був відсутній на інавгурації Лули.
Bolsonaro supporters invade Brazil presidential palace, Congress, Supreme Court https://t.co/U9j75c4FQI pic.twitter.com/qBXhsQhXZM— Anthony Boadle (@AnthonyBoadle) January 8, 2023
Робітнича партія Лули звернулася до Генеральної прокуратури країни з проханням віддати наказ силам громадської безпеки діяти для стримування демонстрантів.
Губернатор Бразиліа Ібанейс Роша повідомив Reuters, що всі сили безпеки були розгорнуті для протистояння заворушенням.
Передісторія:
- Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 30 жовтня здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.
- Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця своєму супернику Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.
- Виборчий штаб новообраного президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подав до суду на експрезидента Жаїра Болсонару, його візаві та двох його синів за зловживання владою та нападки на виборчу систему Бразилії.