Бразилія: прихильники Болсонару штурмували Конгрес і президентський палац

У Бразилії прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару в неділю вдерлися в Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд.

Джерело: Reuters

Brésil. Des bolsonaristes putschistes se dirigent vers le parlement au cri de «nettoyage général» et «renversement du Congrès». @Metropoles #Brazil pic.twitter.com/lfypim8A3t — L'important (@Limportant_fr) January 8, 2023

WATCH 🚨 Bolsonaro supporters storming the Presidential Palace in Brazil pic.twitter.com/tYfg7meMbh — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 8, 2023

Деталі: 30 жовтня Болсонару програв президентські вибори лівому кандидату Луїсу Інасіо Лулі да Сілві. Той був інавгурований лише 1 січня.

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Експрезидент розповсюдив неправдиве твердження про те, що електронна система голосування в Бразилії була схильна до шахрайства, що породило насильницький рух незгодних із результатами виборів, пише агентство.

Протестувальники у жовто-зеленому одязі увірвалися до Верховного суду і Конгресу, ламаючи меблі. За оцінками місцевих ЗМІ, у протестах брали участь близько 3 000 осіб.

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE — BNO News (@BNONews) January 8, 2023

Лула був далеко від столиці, перебуваючи з офіційною поїздкою в штаті Сан-Паулу. Болсонару, який майже не виступав на публіці після програшу на виборах, виїхав з Бразилії до Флориди за 48 годин до закінчення свого мандата і був відсутній на інавгурації Лули.

Bolsonaro supporters invade Brazil presidential palace, Congress, Supreme Court https://t.co/U9j75c4FQI pic.twitter.com/qBXhsQhXZM — Anthony Boadle (@AnthonyBoadle) January 8, 2023

Робітнича партія Лули звернулася до Генеральної прокуратури країни з проханням віддати наказ силам громадської безпеки діяти для стримування демонстрантів.

Губернатор Бразиліа Ібанейс Роша повідомив Reuters, що всі сили безпеки були розгорнуті для протистояння заворушенням.

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