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28 китайських літаків залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 05:15
28 китайських літаків залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню
ілюстративне фото Getty Images

Китайські військові заявили, що в неділю провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню, 28 літаків Китаю залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Джерело: Reuters

Деталі: Командування армії Китаю заявило в неділю пізно ввечері, що його сили організували "спільне патрулювання бойової готовності і реальні бойові навчання" в морському і повітряному просторі навколо Тайваню, зосередившись на наземних ударах і морських атаках.

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Згідно із заявою Китаю, метою навчань була перевірка спільних бойових можливостей і "рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх і сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню".

Міністерство оборони Тайваню заявило в понеділок, що за попередні 24 години воно виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, в тому числі 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Деякі з цих 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами. У числі літаків були винищувачі, а два ядерних бомбардувальники пролетіли на південь Тайваню.

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Що передувало: Китай провів аналогічні навчання наприкінці минулого місяця, при цьому Тайвань повідомив, що понад 40 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки.

Теми: КитайТайвань
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