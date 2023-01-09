Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

28 китайських літаків залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 06:15
ілюстративне фото Getty Images

Китайські військові заявили, що в неділю провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню, 28 літаків Китаю залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Джерело: Reuters

Деталі: Командування армії Китаю заявило в неділю пізно ввечері, що його сили організували "спільне патрулювання бойової готовності і реальні бойові навчання" в морському і повітряному просторі навколо Тайваню, зосередившись на наземних ударах і морських атаках.

Згідно із заявою Китаю, метою навчань була перевірка спільних бойових можливостей і "рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх і сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню".

Міністерство оборони Тайваню заявило в понеділок, що за попередні 24 години воно виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, в тому числі 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Деякі з цих 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами. У числі літаків були винищувачі, а два ядерних бомбардувальники пролетіли на південь Тайваню.

Що передувало: Китай провів аналогічні навчання наприкінці минулого місяця, при цьому Тайвань повідомив, що понад 40 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: КитайТайвань
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Росії не будуть оприлюднювати списки знищених в Макіївці окупантів

Зеленський збирав Ставку: Бахмут, Соледар, Кремінна, Сватове – найближчі перспективи

фотоПрем’єр Чехії особисто підписав танк Т-72, який передають Україні

фотоНа аеродромі "Енгельс-2" в РФ поменшало літаків і з’явились укріплення – ЗМІ

Ворог відновив потужний штурм Соледара, йдуть жорстокі бої – Міноборони

фотоОперація під наглядом саперів: з тіла бійця ЗСУ дістали гранату ВОГ, що не розірвалася

Усі новини...
Китай
У Китаї в аварії загинули 17 людей – ЗМІ
В автомобілі уряду Британії знайшли китайський пристрій стеження - ЗМІ
Німеччина введе обов’язкові тести на COVID-19 для мандрівників з Китаю
Останні новини
05:48
Пригожин використовує Соледар для просування "Вагнера" – ISW
04:39
З початку року на Запоріжжі внаслідок обстрілів загинули 4 людини – ОВА
03:33
У Росії не будуть оприлюднювати списки знищених в Макіївці окупантів
02:39
США можуть передати Україні бойові машини Stryker – ЗМІ
01:49
Окупанти складають списки школярів для мобілізації – ЦНС
00:47
Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили постачання Україні БМП
00:23
Сумщина: ворог за добу завдав 94 удари
00:19
В українського судді знайшли майно в Москві та Севастополі, до окупованого Криму їздив 25 разів
23:50
Білий дім: США мають гарантований план підтримки України на весь 2023 рік
23:37
"Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах
Усі новини...