Майже 50 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки

47 китайських літаків перетнули зону протиповітряної оборони Тайваню в рамках навчань китайської армії.

Джерело: AFP з посиланням на Міноборони Тайваню та армію Китаю

Деталі: За даними Міністерства оборони Тайваню, у числі 71 військового літака, задіяного у військових навчаннях Китаю біля Тайваню, 60 винищувачів.

Тайвань також заявляє, що 47 з цих літаків перетнули зону протиповітряної оборони острова.

Крім того, 7 кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня.

Як зазначає видання, армія Китаю заявила, що провела "ударні навчання" у відповідь на "провокації" та "змову" між США і Тайванем.

Нагадаємо: США допускають, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.