Втрати росіян: ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків
Понеділок, 9 січня 2023, 07:00
Втрати ворожого особового складу збільшилися на 590 вояк, 3 гелікоптери, 7 БПЛА, 11 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023 орієнтовно склали 111760 (+590) осіб.
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Крім того, втрати техніки і озброєння склали:
- танків ‒ 3080 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,
- артилерійських систем – 2069 (+4) од,
- РСЗВ – 434 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 275 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
"Дані уточнюються", – зазначають у штабі.
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