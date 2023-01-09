Втрати росіян: ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків

Втрати ворожого особового складу збільшилися на 590 вояк, 3 гелікоптери, 7 БПЛА, 11 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023 орієнтовно склали 111760 (+590) осіб.

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Крім того, втрати техніки і озброєння склали:

танків ‒ 3080 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,

артилерійських систем – 2069 (+4) од,

РСЗВ – 434 (+3) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 183 (+0).

"Дані уточнюються", – зазначають у штабі.