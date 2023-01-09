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У Білорусі ще одному "рейковому партизану" дали 13 років колонії з конфіскацією

Ірина БалачукПонеділок, 9 січня 2023, 09:40
У Білорусі ще одному рейковому партизану дали 13 років колонії з конфіскацією
Фото ілюстративне tut.by

Мінський обласний суд Білорусі засудив 40-річного "рейкового партизана" з Мінського району до 13 років колонії особливого режиму з конфіскацією майна.

Джерело: Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: Чоловіка звинуватили в тому, що в ніч із 24 на 25 березня 2022 року на перегоні Новосади-Борисов біля села Стайки Борисовського району він підпалив релейну шафу світлофора автоматичного блокування.

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Його дії призвели до затримки 22 вантажних і 17 пасажирських поїздів.

Чоловіка звинуватили за статтями: тероризм, незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, умисне пошкодження засобів сигналізації та іншого транспортного обладнання, а також публічна образа Лукашенка.

Передісторія: 

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Теми: Білорусьпартизанисудзалізниця
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