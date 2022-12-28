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У Білорусі трьох "рейкових партизанів" засудили до понад 20 років ув'язнення

"Українська правда"Середа, 28 грудня 2022, 01:33
"Рейкові партизани", фото правозахисного центру "Весна"

Трьох білорусів, які в перші дні російського вторгнення намагалися перешкодити перевезенню військової техніки в бік України, засудили до тюремних ув'язнень на терміни від 21 до 23 років.

Джерело: правозахисний проєкт "Гомельська весна"

Деталі: За версією Слідчого комітету Білорусі, Олег Молчанов, Дмитро Равич і Денис Дикун 28 лютого, на п'ятий день війни, підпалили релейну шафу на перегоні Жердь – Останковичі на залізничній дорозі, яка веде в Україну. У результаті їхніх дій світлофори і стрілки на цій ділянці дороги були на деякий час виведені з ладу.

Суд у білоруському місті Гомель визнав "рейкових партизанів" винними за статтями "тероризм", "державна зрада", "умисне псування шляхів сполучення" та "участь в екстремістському формуванні".

Молчанову суд призначив 21 рік позбавлення волі, Равичу – 22 роки, Дикуну – 23 роки. Також їх оштрафували на 4,8 тис. білоруських рублів кожного та конфіскували знайдене під час обшуків майно.

Що цьому передувало: Наприкінці червня Слідчий комітет Білорусі повідомив про завершення слідства щодо Молчанова, Равича і Дикуна. Тоді у СК заявляли, що чоловікам може загрожувати максимальне покарання аж до смертної кари.

Теми: партизаниБілорусь
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