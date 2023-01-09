Ворог здійснив спробу штурму Соледара, але зазнав втрат і відступив – Сирський

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що заяви російської пропаганди про нібито захоплення Соледара не відповідають дійсності.

Джерело: Сирський, якого цитує 9 січня Military Media Center

Пряма мова: "Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців.

Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар".

Що передувало: У вечірньому зверненні 8 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав українські позиції біля Бахмута і Соледара Донецької області, та що туди перекинуть додаткові підрозділи.