Зеленський розповів про ситуацію в Бахмуті й Соледарі та про візит Сирського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські позиції біля Бахмута і Соледара Донецької області, туди перекинуть додаткові підрозділи.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара.

Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах".

Деталі: Зеленський зазначив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін, тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині.

"Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко… Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті", - сказав президент.

Він також підкреслив, що "всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом".

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Що передувало: 7 січня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Соледар не перебуває під контролем російських військ, там відбуваються важкі бої, але Збройні сили відбивають атаки окупантів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, незважаючи на успіхи російських військ у Соледарі, загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.