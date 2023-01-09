У Росії впав літак Ан-2 з дванадцятьма людьми: двоє загинуло

У Ненецькому автономному окрузі Росії впав літак Ан-2, який перевозив 10 пасажирів, у результаті аварії 2 людей загинуло.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС", "Интефакс"

Деталі: Повідомляється, що, вірогідно, літак впав через обледеніння. На борту перебувало 2 члени екіпажу та 10 пасажирів.

На місце падіння прямують рятувальники. В екстрених службах уточнили, що літак прямував з Учкара до Нарімана. Обставини аварії з'ясовуються.

У цей же день у літака Ан-26, який вилетів з Магана в Якутії до Магадану РФ, сталася розгерметизація вантажного відсіку і з нього випала частина багажу.

У літака зірвало замки вантажної рампи з правого боку, було пошкоджено праве та центральне кріплення рампи, частина багажу вилетіла з відсіку. Також сталася розгерметизацію салону.