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У Білорусь із Росії прибув ще один ешелон із технікою і солдатами – ЗМІ

Євген КізіловПонеділок, 9 січня 2023, 17:43
Фото Міноборони РБ

8 січня з Воронезької області РФ до білоруського міста Барановичі прибув ешелон із військовою технікою та особовим складом збройних сил Росії.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Загалом в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ із технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням і 2 пасажирські вагони з особовим складом - близько 100 осіб.

 

За даними "Гаюна", серед техніки було помічено: щонайменше 8 вантажівок КамАЗ, 6 тягачів МТ-ЛБ і 2 артилерійські машини 1В15.

Відомо, що ешелон відправили 4 січня із залізничної станції "Зайцевка" у Воронезькій області. Ця станція розташована в прикордонній зоні з окупованою частиною Луганської області.

Що передувало: У ніч на 7 січня в Білорусь також перекинули ешелон із російськими військовими у складі близько 700-800 осіб.

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Теми: БілорусьРосіявійнаУкраїна
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