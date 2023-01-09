Ворог відновив потужний штурм Соледара, йдуть жорстокі бої – Міноборони

Після невдалої спроби захопити Соледар на Донеччині ворог переформатувався, змінив тактику і почав новий потужний штурм.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

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Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців.

Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців".

Деталі: Маляр запевняє, що українські захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі. За її словами, просто в ці хвилини тривають жорстокі бої.

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Що передувало: Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 9 січня повідомив, що заяви російської пропаганди про нібито захоплення Соледара не відповідають дійсності. За його словами, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив.

Біля міст Донеччини Соледар та Бахмут наразі йдуть найзапекліші бої з російськими окупантами.