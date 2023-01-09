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У Болгарії перевірять конституційність закону про військову допомогу Україні

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 17:59

Конституційний суд Болгарії перевірить на відповідність конституції країни закон про військову та військово-технічну допомогу Україні, на основі якого Софія передаватиме Києву зброю.

Про це, як передає "Європейська правда", пресслужба суду повідомила в понеділок.

Справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій – "Відродження" та Болгарська соціалістична партія (БСП). Вони вимагають визнати неконституційним рішення парламенту від 9 грудня про надання військової та військово-технічної допомоги Україні.

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Доповідачем у справі буде суддя Янакі Стойлов, який, як зазначають болгарські ЗМІ, багато років був депутатом БСП і тісно пов'язаний із партією.

Одразу після того, як закон про військову допомогу Україні набув чинності, глава болгарських соціалістів Корнелія Нінова заявила, що депутати звернуться до Конституційного суду з вимогою проаналізувати закон.

Президент Болгарії Румен Радєв, коментуючи це звернення, а також відмову ветувати закон, заявляв, що вето не може змінювати тексти вже укладеного міжнародного договору, а звернення до Конституційного суду після ратифікації такого договору неможливе.

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Як відомо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

Згідно з офіційними даними, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн). Йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.

Теми: Болгаріязаконодавствоміжнародні відносини
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