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Польща висилає російського пропагандиста, який працює в RT та Sputnik

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 20:55

Департамент національної безпеки уряду Польщі в понеділок розпорядився внести до переліку небажаних осіб громадянина Росії Віктора Безеку, який працює на прокремлівські медіа RT та Sputnik.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У польському уряді пояснили, що Безека протягом багатьох років був причетний до поширення російської пропаганди, спрямованої проти інтересів Польщі, польського способу життя та іміджу Польщі на міжнародній арені.

"Професійно він пов'язаний з телеканалом Russia Today та польськомовним інформаційним агентством Sputnik. Вищезгадані ЗМІ, як правило, є дезінформаційними структурами, які є тилом Кремля, підтримують його зовнішню політику та поширюють неправдиву картину дійсності серед громадян інших країн", – наголошують у департаменті нацбезпеки.

Прокремлівські ЗМІ, коментуючи рішення уряду Польщі, назвали Безеку "безпідставно звинуваченим журналістом", а його внесення до переліку небажаних осіб – черговим прикладом "переслідування російських журналістів".

Як нагадує PAP, це не перший випадок, коли польська влада використовує інструмент заборони в'їзду в країну для росіян, що працюють у Польщі під прикриттям журналістів.

Приміром, у березні 2021 року на вимогу департаменту нацбезпеки було до 2025 року продовжено заборону на в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони Леоніду Свиридову, "причетному до поширення кремлівської пропаганди".

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У вересні 2022 року Польща за погодженням з країнами Балтії посилила правила в'їзду на свою територію громадян Росії. Прийняті рішення слугують обмеженню інших, окрім абсолютно необхідних, поїздок до Польщі громадян Російської Федерації.

"Російські журналісти, які працюють у Польщі, є групою, яка використовується для агресивної інформаційної діяльності Кремля проти Польщі, країн НАТО та Заходу. Польща незмінно залишається одним з головних об'єктів цієї діяльності", – підкреслила Польща.

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Теми: ПольщапропагандаРосіяЗМІ
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