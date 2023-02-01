ДБР проводить обшуки у керівництва податкової Києва: багатомільйонні оборудки

Державне бюро розслідувань 1 лютого проводить обшуки у керівництва столичної податкової.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, пресслужба ДБР

Деталі: Слідчі дії зокрема проходять у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м.Києві.

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За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

Оновлено: У ДБР пізніше повідомили, що викрили керівницю податкової служби Києва Оксану Датій на багатомільйонних оборудках.

За даними слідства, зловживаючи владою та службовим становищем, виконуюча обов’язки начальника столичної податкової вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

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Зокрема, Датій є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки, наголошують у Бюро.

Крім того, за оперативними даними вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг", наголосили в ДБР.

Вказано, що також оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальниці Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів.

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