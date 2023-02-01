Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР проводить обшуки у керівництва податкової Києва: багатомільйонні оборудки

"Українська правда"Середа, 1 лютого 2023, 11:33
ДБР проводить обшуки у керівництва податкової Києва: багатомільйонні оборудки
ілюстративне фото ДБР

Державне бюро розслідувань 1 лютого проводить обшуки у керівництва столичної податкової.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, пресслужба ДБР

Деталі: Слідчі дії зокрема проходять у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м.Києві.

Реклама:

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

Оновлено: У ДБР пізніше повідомили, що викрили керівницю податкової служби Києва Оксану Датій на багатомільйонних оборудках.

За даними слідства, зловживаючи владою та службовим становищем, виконуюча обов’язки начальника столичної податкової вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, Датій є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки, наголошують у Бюро.

Крім того, за оперативними даними вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг", наголосили в ДБР.

Вказано, що також оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальниці Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів.

Читайте також: Соболина шуба, мільйон доларів і Breguet: під час обшуку у посадовиці податкової знайшли список бажань

Теми: обшукиДБРКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
обшуки
У День Незалежності окупаційний суд відправив трьох активістів у Криму до СІЗО
У Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар
Обшуки у ТЦК і ВЛК: поліція вилучила більше 10 000 медичних справ
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: