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Соболина шуба, мільйон доларів і Breguet: під час обшуку у посадовиці податкової знайшли список бажань

Альона Мазуренко , Михайло ТкачСереда, 1 лютого 2023, 12:22
Датій у сукні Dolce&Gabbana та з дорогим годинником на руці

Державне бюро розслідувань під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій виявило список бажань серед яких: заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП, ДБР

Деталі: 1 лютого співробітники ДБР проводять обшук у керівництва столичної податкової.

Зокрема, у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій. 

Під час обшуку у жінки виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року.

Так, у 2018 Датій мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження - годинник Breguet.

А в 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці, все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах і заробити 1 мільйон доларів. 

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У 2021-му Датій призначили заступником начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту ГУ ДПС у Києві, а в 2022 році вона стала в.о. начальника ДПС столиці.

У Бюро відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідає рівню її офіційних доходів: Датій має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів.

 
Один із автомобілів, яким користується Датій
фото УП

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тис. доларів.

Також чиновниця користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

 
колекція дорогих годинників. Зокрема, Rolex, Chanel, Cartier

ДБР повідомляє, що загальна сума встановлених необгрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів.

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки.

Під час обшуку вже знайдено 158 тисяч доларів, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

 
 

ДБР повідомляє, що Датій реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив обшуки в  податковій та анонсував звільнення всього керівного складу митниці.

Теми: Податкова службаКиївобшукиДБР
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