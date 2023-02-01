Чиновник з Міноборони відповів на звинувачення ЦПК: Це спроба дискредитації міністра

Т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв назвав опубліковану ЦПК інформацію про те, що він нібито підтримував окупацію Криму, "сфабрикованим вкидом", який відриває його від роботи і спрямований не стільки проти нього самого, як проти міністра оборони.

Джерело: Лієв у Facebook

Пряма мова Лієва: "Сфабрикований "вкид" відриває мене від роботи, ускладнює стосунки з контрагентами-постачальниками, дискредитує мене в очах офіцерів моєї команди, але направлений він не проти мене, очевидно, це спроба дискредитувати міністра оборони. Хто за цим стоїть і для чого це робить, я не знаю. Впевнений, що цим питанням займаються більш компетентні люди".

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Деталі: Лієв також додав, що 27 січня ГУР МО попередило, що очікує найближчим часом інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва. Він вважає, що така кампанія може здійснюватися і через публікації про нього.

За словами чиновника, його намагаються "дискредитувати" не вперше і не вперше "навішують проросійські ярлики". Він, мовляв, щодо цього сам просив призначити його перевірку на поліграфі і навіть проходив цю "понад 4-годинну нудну процедуру", де йому ставили питання щодо державної таємниці, зв’язків з різними іноземними громадянами та спецслужбами і корупційних ризиків.

Лієв підкреслив, що "відвертість (його – ред. ) відповідей була підтверджена".

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Він запевнив, що готовий ще раз пройти поліграф з усіх згаданих питань публічно і одразу "дає дозвіл на оприлюднення результатів".

Також чиновник переконує, що "готовий в будь-яку хвилину подати заяву про звільнення та продовжувати роботу задля перемоги в будь-якій іншій формі, в тому числі, рядовим солдатом".

За словами Лієва, 31 січня, коли у ЗМІ з’явилися про нього публікації, він мав "інші пріоритети, адже за (день – ред.) завіз десятки машин боєприпасів, декілька десятків БпЛА та стрілецького озброєння", як те робив, "кожен день з початку війни".

Чиновник зазначив, що "брудні" публікації проти нього почали з’являтися ще 15 років тому, коли він працював у Чернівецькій ОДА. Тоді, мовляв, власник чернівецької газети "вимагав щомісячний платіж у 10 тисяч доларів обмін на лояльність", але Лієв розповів про "цей шантаж на пресконференції".

Історію з кримськими маяками у 2006 році він назвав "абсолютно вигаданою", а на заяви про те, що він уродженець російської Ухти відповів, що з 3 років "став мешканцем українського Армянська, АР Крим".

Щодо відео, де він закликає Київ "почути Крим" у лютому 2014 року, то Лієв заявив, що він нібито говорив про "референдум, на якому буде запропоновано розширення повноважень АР Крим у складі України", але нібито через 2 дні після цього коментаря "окупанти заявили про інший зміст референдуму".

Чиновник також написав довгий список аргументів, які, на його думку, свідчать про те, що його не можна вважати "проросійським", починаючи від того, що його діти спілкуються українською навіть на перервах у школі, і закінчуючи тим, що він "м’яко кажучи, причетний до створення в Україні Суспільного мовлення, яке сьогодні є зразком журналістики".

Лієв також наголосив, що у 2014-2022 роках "4 рази успішно пройшов спецперевірки з допуску до державної таємниці", що має "нагороди ГУР, ГК ЗСУ, МО", а також, що "24 лютого 2022 року зі зброєю в руках захищав Київ, а надалі "озброював Миколаївщину, Сумщину, Луганщину, Рівненщину та Київщину".

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