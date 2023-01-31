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За збройні контракти Міноборони відповідає Лієв, який підтримував окупацію Криму – ЦПК 

Альона Мазуренко Вівторок, 31 січня 2023, 15:47
За збройні контракти Міноборони відповідає Лієв, який підтримував окупацію Криму – ЦПК 
Олександр Лієв. Скриншот

Голова правління ЦПК повідомив, що за збройні контракти Міноборони відповідає Олександр Лієв, який підтримував окупацію Криму.

Джерело: голова правління ЦПК Віталій Шабунін в блозі УП, заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у Facebook 

Дослівно Шабунін: "Блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а відтак і окупацію півострову.

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Все це про людину, яку Резніков від літа призначив підписувати збройні контракти Міноборони. Як вам таке?

Знайомтеся – Олександр Лієв. З літа 2022 року призначений т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформацію про іноземні комплектуючі, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні і терміни поставок.

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Департамент Лієва здійснює багатомільярдні контракти попри казки Резніков, що зброю закуповує новостворена агенція з оборонних закупівель за стандартами НАТО.

Окрім того, Лієв від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами по оснащенню ЗСУ сучасною зброєю".

Деталі: Шабунін повідомив, що Лієв уродженець м.Ухта республіки Комі РФ, колишній міністр курортів та туризму АР Крим часів президента-втікача Віктора Януковича.

У березні 2014 року, за часів окупації Криму Росією, Лієв закликав Київ "почути Крим" і "легалізувати референдум" за його статус.

Крім того, у січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ.

Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська.

Безугла у Facebook повідомила, що рекомендувала міністру оборони Олексію Резнікову звільнити Лієва ще кілька місяців тому.

За її словами, нардеп зверталася до СБУ через призначення Лієва в Міноборони.

Теми: МіноборониКримокупаціяЦПК
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