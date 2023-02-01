Ексміністру Насалику повідомили про підозру

Ігор Насалик. фото з його Facebook

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужби ДБР і ОГП

Деталі: За даними джерела УП, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень.

Оновлено: Пізніше в ДБР та Офісі генпрокурора підтвердили підозру Насалику.

За даними слідства, за вказівкою очільника міністерства підлеглі укладали зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабміну, штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

Що передувало: У 2021 році внутрішній аудит Міністерства енергетики виявив, що з травня 2017 року бюджет недоотримав надходжень на 1,5 млрд грн через протиправне використання операторами газорозподільних мереж державного майна на безоплатній основі.

Нагадаємо: Ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика підозрювали в декларуванні недостовірної інформації. Насалику інкримінували замовчування у декларації фінансового зобов'язання в 1,2 млн доларів, яке він не вказував з 2015 до 2018 року.

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Справу закрили через рішення Конституційного суду, яким була скасована відповідальність за цей злочин.

Ексміністр домігся поновлення справи, бо наполягав на невинуватості. Втім Вищий антикорупційний суд повторно закрив кримінальне провадження.