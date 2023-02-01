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Ексміністру Насалику повідомили про підозру

Валентина РоманенкоСереда, 1 лютого 2023, 11:56
Ексміністру Насалику повідомили про підозру
Ігор Насалик. фото з його Facebook

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужби ДБР і ОГП

Деталі: За даними джерела УП, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень.

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Оновлено: Пізніше в ДБР та Офісі генпрокурора підтвердили підозру Насалику.

За даними слідства, за вказівкою очільника міністерства підлеглі укладали зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабміну, штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

Що передувало: У 2021 році внутрішній аудит Міністерства енергетики виявив, що з травня 2017 року бюджет недоотримав надходжень на 1,5 млрд грн через протиправне використання операторами газорозподільних мереж державного майна на безоплатній основі. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика підозрювали в декларуванні недостовірної інформації. Насалику інкримінували замовчування у декларації фінансового зобов'язання в 1,2 млн доларів, яке він не вказував з 2015 до 2018 року.

Справу закрили через рішення Конституційного суду, яким була скасована відповідальність за цей злочин.

Ексміністр домігся поновлення справи, бо наполягав на невинуватості. Втім Вищий антикорупційний суд повторно закрив кримінальне провадження.

Теми: ДБР
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