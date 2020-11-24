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Через рішення КС суд закрив справу колишнього міністра енергетики

Вівторок, 24 листопада 2020, 12:01
Через рішення КС суд закрив справу колишнього міністра енергетики

Вищий антикорупційний суд закрив справу про брехню в декларації колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Джерело: пресслужба ВАКС, Центр протидії корупції

Дослівно: "ВАКС закрив справу щодо декларування недостовірної інформації ексміністром енергетики і вугільної промисловості України. 

У вівторок, 24 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього міністра енергетики і вугільної промисловості України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України".

Деталі: Справу закрили через рішення Конституційного суду, яким скасована відповідальність за цей злочин.

Насалику інкримінували замовчування у декларації фінансового зобов'язання в 1,2 млн доларів, яке він не вказував з 2015 до 2018 року.

На суді прокурор САП відзначив, що в суду відсутні підстави для продовження розгляду справи.

Разом із тим, сам Насалик заперечував проти закриття справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду задля свого виправдання.

Слідство завершилося у серпні 2019 року, відтоді справа рухалася в суді.

Крім того, у декларації Насалика за 2019 рік також виявили недостовірні відомості на 29,6 млн грн.

Передісторія:

  • 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).
  • 9 липня 2019 року антикорупційні органи повідомили підозру щодо декларування недостовірної інформації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.
  • Розслідування встановило, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Сам Насалик відкидає звинувачення.
  • За 2017 рік, порівняно з 2016 роком, дохід Насалика зріс на майже 2 мільйони та становив 3 145 973 гривень.
  • У 2018 році ГПУ відкрила справу через недостовірні дані у декларації Насалика за 2016 рік. Розслідування стосувалося декларування міністром недостовірної інформації на суму більшу за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на грудень 2016 року 250 прожиткових мінімумів - 387,5 тисяч гривень).

"Українська правда" у Threads

Теми: енергетикаАнтикорупційний судКСдеклараціїНАЗК
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