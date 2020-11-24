Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Через рішення КС суд закрив справу колишнього міністра енергетики

Вівторок, 24 листопада 2020, 13:01

Вищий антикорупційний суд закрив справу про брехню в декларації колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Джерело: пресслужба ВАКС, Центр протидії корупції

Дослівно: "ВАКС закрив справу щодо декларування недостовірної інформації ексміністром енергетики і вугільної промисловості України. 

У вівторок, 24 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього міністра енергетики і вугільної промисловості України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України".

Деталі: Справу закрили через рішення Конституційного суду, яким скасована відповідальність за цей злочин.

Насалику інкримінували замовчування у декларації фінансового зобов'язання в 1,2 млн доларів, яке він не вказував з 2015 до 2018 року.

На суді прокурор САП відзначив, що в суду відсутні підстави для продовження розгляду справи.

Разом із тим, сам Насалик заперечував проти закриття справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду задля свого виправдання.

Слідство завершилося у серпні 2019 року, відтоді справа рухалася в суді.

Крім того, у декларації Насалика за 2019 рік також виявили недостовірні відомості на 29,6 млн грн.

Передісторія:

  • 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).
  • 9 липня 2019 року антикорупційні органи повідомили підозру щодо декларування недостовірної інформації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.
  • Розслідування встановило, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Сам Насалик відкидає звинувачення.
  • За 2017 рік, порівняно з 2016 роком, дохід Насалика зріс на майже 2 мільйони та становив 3 145 973 гривень.
  • У 2018 році ГПУ відкрила справу через недостовірні дані у декларації Насалика за 2016 рік. Розслідування стосувалося декларування міністром недостовірної інформації на суму більшу за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на грудень 2016 року 250 прожиткових мінімумів - 387,5 тисяч гривень).

Теми: енергетикаАнтикорупційний судКСдеклараціїНАЗК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Міськрада у Львові провела перше засідання без мера. Садовий обурений

COVID в Україні: 12 287 випадків за добу, Київська область вийшла на друге місце 

Україна на 5 місці серед країн Європи за числом нових випадків COVID-19

Усі новини...
енергетика
На Запорізькій АЕС після ремонту запустили в роботу енергоблок
Бізнес подав позовів до держави на 1 мільярд через зелений тариф
"Провали керівництва" - у Міненерго відреагували на звинувачення щодо "Енергоатома"
Останні новини
13:30
Парламент Литви затвердив Інгріду Шимоніте на посаді прем'єр-міністра
13:28
Понад 1 млн інфікованих COVID-19 в Україні до кінця року. Прогнози українських вчених
13:28
До списку 100 жінок року BBC увійшла українська підприємиця
13:19
Україна приєднується до Спільної системи зборів Євроконтролю
13:16
Зеленський звільнив главу Хмельниччини
13:12
20 тисяч українських правоохоронців у Криму перейшли на бік окупантів – ОГП
13:11
Вартість Bitcoin уперше за 3 роки досягла 19 тисяч доларів
13:03
Внутрішні переселенці в Україні масово потребують житла
13:01
Через рішення КС суд закрив справу колишнього міністра енергетики
12:45
Творці російської вакцини від коронавірусу заявили про її 95-відсоткову ефективність
Усі новини...