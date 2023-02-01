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СБУ викрила привласнення 40 мільярдів в "Укрнафті" та "Укртатнафті"

Валентина РоманенкоСереда, 1 лютого 2023, 13:08
СБУ викрила привласнення 40 мільярдів в Укрнафті та Укртатнафті
на фото, оприлюднених силовиками, за блюром можна впізнати Коломойського

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". 

Джерело: пресслужба СБУ, Бюро економічної безпеки

Дослівно: "Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

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Нагадаємо, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" - нафтопереробною.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній".

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Деталі: Вказано, що в рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.

БЕБ зазначає, що ексдиректору АТ "Укртатнафта" обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн.

Що передувало: "Українська правда" дізналася, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Теми: СБУКоломойський
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