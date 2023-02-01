Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вдома у Коломойського проходить обшук

Євген КізіловСереда, 1 лютого 2023, 10:29
коломойський спостерігає за обшуком, фото УП

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Джерело: співрозмовник Української правди в правоохоронних органах

Деталі: Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".

 

За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

 

Українська правда звернулася до Коломойського по коментар, але він поки не читає повідомлення.

Що передувало:

  • У жовтні 2022 року Ігор Коломойський приїжджав у київський офіс Національного антикорупційного бюро на допит.
  • У середині вересня детективи НАБУ провели обшук у Коломойського вдома на курорті Буковель. Правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його вміст. Сам бізнесмен заявив, що про це "не чув". Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 році.
  • Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КоломойськийобшукиСБУУкрнафта
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Великий наступ РФ завершиться до квітня і не буде успішним – ISW

У США заперечили, що пропонували Москві "українські території в обмін на мир"

Лієва звільнено з Міноборони: у міністерстві не підтвердили наявність у нього паспорта РФ

Зеленський відповів, чому підписав закон про посилення відповідальності військових

У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні

Подвійний удар: Зеленський провів Ставку у новому форматі

Усі новини...
Коломойський
СБУ викрила привласнення 40 мільярдів в "Укрнафті" та "Укртатнафті"
Компанії Коломойського та Боголюбова почали оскаржувати вилучення акцій "Укрнафти" й "Укртатнафти"
НАБУ домоглося арешту 660 млн на рахунках компанії, пов'язаної із Коломойським
Останні новини
08:51
Прем’єр Британії не став виключати поставку літаків Україні
08:50
Венеційська комісія проаналізує український закон про нацменшини без запиту з Києва
08:42
Захисники України підбили ворожий літак і чотири танки, знищили 840 ворогів
08:31
Венеційка нарешті дасть висновок щодо закону про деолігархізацію, без якого гальмується рух до ЄС
08:18
відеоКолаборант Рогов повідомив, що в Енергодарі підірвали автомобіль
07:56
Великий наступ РФ завершиться до квітня і не буде успішним – ISW
07:11
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів – Генштаб
06:42
РФ втратила в Україні вбитими і пораненими 200 тисяч військових – NYT
05:49
Зеленський доручив Стефанчуку розглянути петицію про позбавлення мандатів депутатів від забороненої "ОПЗЖ"
04:50
У США заперечили, що пропонували Москві "українські території в обмін на мир"
Усі новини...