Вдома у Коломойського проходить обшук

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Джерело: співрозмовник Української правди в правоохоронних органах

Деталі: Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".

За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Українська правда звернулася до Коломойського по коментар, але він поки не читає повідомлення.

Що передувало:

У жовтні 2022 року Ігор Коломойський приїжджав у київський офіс Національного антикорупційного бюро на допит.

У середині вересня детективи НАБУ провели обшук у Коломойського вдома на курорті Буковель. Правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його вміст. Сам бізнесмен заявив, що про це "не чув". Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 році.

Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.