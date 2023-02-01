Вдома у Коломойського проходить обшук

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Джерело: співрозмовник Української правди в правоохоронних органах

Деталі: Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".

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За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Українська правда звернулася до Коломойського по коментар, але він поки не читає повідомлення.

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